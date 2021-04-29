***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 23:54
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.131.689
Net Dönem Karı (Zararı)
1.306.150
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.328.324
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -15.422
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.312.902
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.124.937
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
20.161
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-20.145.098
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.147.111
Alınan Faiz
12 15.422
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.660.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 22.660.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.528.311
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.528.311
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 2.528.311
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 2.528.311
Finansal Varlıklar
19 21.458.000
TOPLAM VARLIKLAR
23.986.311
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 20.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.161
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.966.150
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.306.150
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 22.660.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
23.966.150
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 15.422
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.110
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.312.902
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.332.434
Yönetim Ücretleri
8 -20.163
Saklama Ücretleri
8 -2.247
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -542
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -3.332
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-26.284
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.306.150
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.306.150
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.306.150
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932938
BIST