***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.131.689Net Dönem Karı (Zararı)1.306.150NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.328.324Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -15.422Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.312.902İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-20.124.937Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler20.161İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-20.145.098FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-20.147.111Alınan Faiz12 15.422FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.660.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 22.660.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.528.311NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.528.311DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 2.528.311Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 2.528.311Finansal Varlıklar19 21.458.000TOPLAM VARLIKLAR23.986.311YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 20.161TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)20.161TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)23.966.150Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 1.306.150Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 22.660.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)23.966.150Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 15.422Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 4.110Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.312.902ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.332.434Yönetim Ücretleri8 -20.163Saklama Ücretleri8 -2.247Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -542Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -3.332ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-26.284ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.306.150NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.306.150DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.306.150http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932938BIST