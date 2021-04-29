***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.939.383 -9.929.672Net Dönem Karı (Zararı)636.985 268.008NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-662.538 -365.236Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 -711.143 -286.701Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 48.605 -78.535İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER7.253.793 -10.119.145Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler1.000.000 -1.000.000Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.141 15.216İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.260.934 -9.134.361FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR7.228.240 -10.216.373Alınan Faiz711.143 286.701FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.403.137 11.112.628Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 71.351.836 19.074.150Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -79.754.973 -7.961.522YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-463.754 1.182.956NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-463.754 1.182.956DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 1.182.956DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 719.202 1.182.956Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22,5 720.545 1.182.955Ters Repo Alacakları5 1.000.619Finansal Varlıklar19 2.902.015 9.212.278TOPLAM VARLIKLAR3.622.560 11.395.852YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 8.076 15.216TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)8.076 15.216TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10 3.614.484 11.380.636Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11.380.636Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 636.985 268.008Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 71.351.836 19.074.150Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -79.754.973 -7.961.522TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)3.614.484 11.380.636Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 711.143 286.701Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 98.575 -61.171Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -48.605 78.535ESAS FAALİYET GELİRLERİ761.113 304.065Yönetim Ücretleri8 -94.582 -28.447Saklama Ücretleri8 -8.535 -1.072Denetim Ücretleri8 -2.208 -1.940Kurul Ücretleri8 -1.178 -610Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -5.825 -2.177Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -11.800 -1.811ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-124.128 -36.057ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)636.985 268.008NET DÖNEM KARI (ZARARI)636.985 268.008DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)636.985 268.008http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932939BIST