***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2021 23:54
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.939.383 -9.929.672
Net Dönem Karı (Zararı)
636.985 268.008
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-662.538 -365.236
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -711.143 -286.701
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 48.605 -78.535
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
7.253.793 -10.119.145
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.000.000 -1.000.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.141 15.216
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.260.934 -9.134.361
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.228.240 -10.216.373
Alınan Faiz
711.143 286.701
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.403.137 11.112.628
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 71.351.836 19.074.150
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -79.754.973 -7.961.522
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-463.754 1.182.956
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-463.754 1.182.956
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.182.956
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 719.202 1.182.956
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22,5 720.545 1.182.955
Ters Repo Alacakları
5 1.000.619
Finansal Varlıklar
19 2.902.015 9.212.278
TOPLAM VARLIKLAR
3.622.560 11.395.852
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 8.076 15.216
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.076 15.216
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 3.614.484 11.380.636
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.380.636
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 636.985 268.008
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 71.351.836 19.074.150
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -79.754.973 -7.961.522
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.614.484 11.380.636
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 711.143 286.701
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 98.575 -61.171
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -48.605 78.535
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
761.113 304.065
Yönetim Ücretleri
8 -94.582 -28.447
Saklama Ücretleri
8 -8.535 -1.072
Denetim Ücretleri
8 -2.208 -1.940
Kurul Ücretleri
8 -1.178 -610
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.825 -2.177
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -11.800 -1.811
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-124.128 -36.057
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
636.985 268.008
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
636.985 268.008
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
636.985 268.008
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932939
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