***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 22:13
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.732.436 -4.928.559
Net Dönem Karı (Zararı)
13.039.738 -153.036
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
10.165.568 -804.457
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.103.943 -880.048
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11.269.511 75.591
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-42.041.685 -4.851.114
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
115.593 685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-42.157.278 -4.851.799
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-18.836.379 -5.808.607
Alınan Faiz
12 1.103.943 880.048
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.704.995 4.929.995
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 17.704.995 4.929.995
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.441 1.436
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.441 1.436
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 81.820 9.420
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 54.379 10.856
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 54.379 81.820
Diğer Alacaklar
0 65.952
Finansal Varlıklar
19-20 103.951.047 77.270.974
Diğer Varlıklar
9 8.067.878 3.891.541
TOPLAM VARLIKLAR
112.073.304 81.310.287
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 116.278 97.994
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
116.278 97.994
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
111.957.026 81.212.293
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
81.212.293 55.775.215
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 13.039.738 20.507.083
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 17.704.995 4.929.995
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
111.957.026 81.212.293
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.103.943 880.048
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.130.627 -611.940
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 11.269.511 75.591
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.504.081 343.699
Yönetim Ücretleri
8 -631.981 -372.864
Saklama Ücretleri
8 -50.876 -33.877
Denetim Ücretleri
8 -1.339 -1.815
Danışmanlık Ücretleri
8 -43.867 -14.979
Kurul Ücretleri
8 -10.912 -6.058
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.410 -630
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -723.958 -66.512
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.464.343 -496.735
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.039.738 -153.036
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.039.738 -153.036
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.039.738 -153.036
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953768
BIST