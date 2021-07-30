***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.732.436 -4.928.559Net Dönem Karı (Zararı)13.039.738 -153.036NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER10.165.568 -804.457Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.103.943 -880.048Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11.269.511 75.591İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-42.041.685 -4.851.114Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler115.593 685İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-42.157.278 -4.851.799FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-18.836.379 -5.808.607Alınan Faiz12 1.103.943 880.048FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.704.995 4.929.995Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 17.704.995 4.929.995YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-27.441 1.436NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-27.441 1.436DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 81.820 9.420DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 54.379 10.856Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 54.379 81.820Diğer Alacaklar0 65.952Finansal Varlıklar19-20 103.951.047 77.270.974Diğer Varlıklar9 8.067.878 3.891.541TOPLAM VARLIKLAR112.073.304 81.310.287YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 116.278 97.994TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)116.278 97.994TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)111.957.026 81.212.293Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)81.212.293 55.775.215Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 13.039.738 20.507.083Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 17.704.995 4.929.995TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)111.957.026 81.212.293Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.103.943 880.048Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 2.130.627 -611.940Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 11.269.511 75.591ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.504.081 343.699Yönetim Ücretleri8 -631.981 -372.864Saklama Ücretleri8 -50.876 -33.877Denetim Ücretleri8 -1.339 -1.815Danışmanlık Ücretleri8 -43.867 -14.979Kurul Ücretleri8 -10.912 -6.058Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.410 -630Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8-13 -723.958 -66.512ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.464.343 -496.735ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.039.738 -153.036NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.039.738 -153.036DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.039.738 -153.036http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953768BIST