***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.750.000 -1.114.379 123.583 5.759.204 5.759.204Transferler123.583 -123.583Dönem Karı (Zararı)1.033.915 1.033.915 1.033.915Dönem Sonu Bakiyeler13 6.750.000 -990.796 1.033.915 6.793.119 6.793.119Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.750.000 -990.796 1.033.915 6.793.119 6.793.119Transferler254 1.033.661 -1.033.915 0 0Dönem Karı (Zararı)3.718.770 3.718.770 3.718.770Dönem Sonu Bakiyeler13 6.750.000 254 42.865 3.718.770 10.511.889 10.511.889Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.813.134 -912.775Dönem Karı (Zararı)3.718.770 1.033.915Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.718.770 1.033.915Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.418.626 -1.132.345Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 6.107 2.614Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-281.660 -212.341Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-281.660 -212.341Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler72.928 47.785Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.198.812 -963.189Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 -1.198.812 -963.189Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-17.189 -7.214İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.465.746 -795.960Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-3.939.993 -869.487Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-838.642 -145.682İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-850.194 -95.181İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11.552 -50.501Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8.721 -17.622Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler156.644 40.960Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler500.250 169.428İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)500.250 169.428İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler647.274 26.443Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.165.602 -894.390Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -647.532 -18.385YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.815 -11.374Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -8.815 -11.374FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.198.812 963.189Alınan Faiz1.198.812 963.189YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-623.137 39.040NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-623.137 39.040DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ657.277 618.237DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.140 657.277Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 34.145 657.563Finansal Yatırımlar4 10.442.062 6.220.409Ticari Alacaklar5 1.115.908 277.266İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,18 1.052.782 202.588İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 63.126 74.678Peşin Ödenmiş Giderler6 12.693 21.414Diğer Dönen Varlıklar1.651 1.111ARA TOPLAM11.606.459 7.177.763TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.606.459 7.177.763DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 18.620 15.912Ertelenmiş Vergi Varlığı19 50.578 33.389TOPLAM DURAN VARLIKLAR69.198 49.301TOPLAM VARLIKLAR11.675.657 7.227.064KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 199.203 42.559İlişkili Taraflara Ticari Borçlar2.967 636İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar196.236 41.923Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 55.071 45.060Diğer Borçlar12 60.523 33.941Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 419.780 1.521Kısa Vadeli Karşılıklar211.154 165.755Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar211.154 165.755ARA TOPLAM945.731 288.836TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER945.731 288.836UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar218.037 145.109Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 218.037 145.109TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER218.037 145.109TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.163.768 433.945ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.511.889 6.793.119Ödenmiş Sermaye13 6.750.000 6.750.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler254 0Yasal Yedekler13 254 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları42.865 -990.796Net Dönem Karı veya Zararı3.718.770 1.033.915TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.511.889 6.793.119TOPLAM KAYNAKLAR11.675.657 7.227.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 17.415.898 5.669.990Satışların Maliyeti14 -10.333.048 -3.199.494TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.082.850 2.470.496BRÜT KAR (ZARAR)7.082.850 2.470.496Genel Yönetim Giderleri15 -3.412.489 -2.332.683Pazarlama Giderleri15 -124.837 -54.398Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 23.036 7Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 -4ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.568.560 83.418FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.568.560 83.418Finansman Gelirleri16 1.198.812 963.189SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.767.372 1.046.607Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.048.602 -12.692Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.065.791 -19.906Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 17.189 7.214SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.718.770 1.033.915DÖNEM KARI (ZARARI)3.718.770 1.033.915Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.718.770 1.033.915Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.718.770 1.033.915Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.718.770 1.033.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815275BIST