***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2020 18:47
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.750.000 -990.796 1.033.915 6.793.119 6.793.119
Transferler
254 1.033.661 -1.033.915
Dönem Karı (Zararı)
380.165 380.165 380.165
Dönem Sonu Bakiyeler
6.750.000 254 42.865 380.165 7.173.284 7.173.284
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.750.000 254 42.865 3.718.770 10.511.889 10.511.889
Transferler
185.023 3.533.747 -3.718.770 0 0
Dönem Karı (Zararı)
1.783.854 1.783.854 1.783.854
Dönem Sonu Bakiyeler
12 6.750.000 185.277 3.576.612 1.783.854 12.295.743 12.295.743
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-150.140 -866.336
Dönem Karı (Zararı)
1.783.854 380.165
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-274.346 -393.591
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 1.806 1.373
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.585 45.543
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -289.280 -430.525
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -6.457 -9.982
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.649.915 -841.982
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.593.224 -723.785
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.711 -297.059
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-91.290 -75.615
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.467 125.050
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.794 119.211
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
66.794 119.211
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.561 10.216
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-140.407 -855.408
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.733 -10.928
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
289.249 430.253
Alınan Faiz
289.249 430.253
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
139.109 -436.083
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
139.109 -436.083
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 34.146 657.563
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 173.255 221.480
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 173.286 34.145
Finansal Yatırımlar
4 12.035.287 10.442.062
Ticari Alacaklar
5 1.114.196 1.115.908
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,16 1.017.265 1.052.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 96.931 63.126
Peşin Ödenmiş Giderler
6 103.983 12.693
Diğer Dönen Varlıklar
1.822 1.651
ARA TOPLAM
13.428.574 11.606.459
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.428.574 11.606.459
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 16.814 18.620
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 57.036 50.578
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.850 69.198
TOPLAM VARLIKLAR
13.502.424 11.675.657
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 155.736 199.203
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.902 2.967
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
150.834 196.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
41.317 55.071
Diğer Borçlar
11 49.659 60.523
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 507.964 419.780
Kısa Vadeli Karşılıklar
214.383 211.154
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
214.383 211.154
ARA TOPLAM
969.059 945.731
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
969.059 945.731
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
237.622 218.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 237.622 218.037
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
237.622 218.037
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.206.681 1.163.768
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.295.743 10.511.889
Ödenmiş Sermaye
12 6.750.000 6.750.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
185.277 254
Yasal Yedekler
12 185.277 254
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.576.612 42.865
Net Dönem Karı veya Zararı
1.783.854 3.718.770
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.295.743 10.511.889
TOPLAM KAYNAKLAR
13.502.424 11.675.657
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 9.009.794 1.595.498
Satışların Maliyeti
13 -6.193.885 -798.155
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.815.909 797.343
BRÜT KAR (ZARAR)
2.815.909 797.343
Genel Yönetim Giderleri
14 -782.641 -719.543
Pazarlama Giderleri
14 -37.029 -19.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-158
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.996.081 57.956
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.996.081 57.956
Finansman Gelirleri
15 289.280 430.525
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.285.361 488.481
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-501.507 -108.316
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-507.964 -118.298
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 6.457 9.982
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.783.854 380.165
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.783.854 380.165
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.783.854 380.165
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.783.854 380.165
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.783.854 380.165
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841932
BIST