***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.750.000 -990.796 1.033.915 6.793.119 6.793.119Transferler254 1.033.661 -1.033.915Dönem Karı (Zararı)380.165 380.165 380.165Dönem Sonu Bakiyeler6.750.000 254 42.865 380.165 7.173.284 7.173.284Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.750.000 254 42.865 3.718.770 10.511.889 10.511.889Transferler185.023 3.533.747 -3.718.770 0 0Dönem Karı (Zararı)1.783.854 1.783.854 1.783.854Dönem Sonu Bakiyeler12 6.750.000 185.277 3.576.612 1.783.854 12.295.743 12.295.743Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-150.140 -866.336Dönem Karı (Zararı)1.783.854 380.165Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-274.346 -393.591Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 1.806 1.373Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.585 45.543Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 -289.280 -430.525Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -6.457 -9.982İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.649.915 -841.982Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.593.224 -723.785Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.711 -297.059Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-91.290 -75.615Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-43.467 125.050Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler66.794 119.211İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)66.794 119.211İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.561 10.216Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-140.407 -855.408Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.733 -10.928YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI289.249 430.253Alınan Faiz289.249 430.253YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)139.109 -436.083NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)139.109 -436.083DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 34.146 657.563DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 173.255 221.480Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 173.286 34.145Finansal Yatırımlar4 12.035.287 10.442.062Ticari Alacaklar5 1.114.196 1.115.908İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,16 1.017.265 1.052.782İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 96.931 63.126Peşin Ödenmiş Giderler6 103.983 12.693Diğer Dönen Varlıklar1.822 1.651ARA TOPLAM13.428.574 11.606.459TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.428.574 11.606.459DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 16.814 18.620Ertelenmiş Vergi Varlığı17 57.036 50.578TOPLAM DURAN VARLIKLAR73.850 69.198TOPLAM VARLIKLAR13.502.424 11.675.657KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 155.736 199.203İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4.902 2.967İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar150.834 196.236Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar41.317 55.071Diğer Borçlar11 49.659 60.523Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 507.964 419.780Kısa Vadeli Karşılıklar214.383 211.154Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar214.383 211.154ARA TOPLAM969.059 945.731TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER969.059 945.731UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar237.622 218.037Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 237.622 218.037TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER237.622 218.037TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.206.681 1.163.768ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.295.743 10.511.889Ödenmiş Sermaye12 6.750.000 6.750.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler185.277 254Yasal Yedekler12 185.277 254Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.576.612 42.865Net Dönem Karı veya Zararı1.783.854 3.718.770TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.295.743 10.511.889TOPLAM KAYNAKLAR13.502.424 11.675.657Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 9.009.794 1.595.498Satışların Maliyeti13 -6.193.885 -798.155TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.815.909 797.343BRÜT KAR (ZARAR)2.815.909 797.343Genel Yönetim Giderleri14 -782.641 -719.543Pazarlama Giderleri14 -37.029 -19.844Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-158ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.996.081 57.956FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.996.081 57.956Finansman Gelirleri15 289.280 430.525SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.285.361 488.481Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-501.507 -108.316Dönem Vergi (Gideri) Geliri-507.964 -118.298Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 6.457 9.982SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.783.854 380.165DÖNEM KARI (ZARARI)1.783.854 380.165Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.783.854 380.165Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.783.854 380.165Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.783.854 380.165http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841932BIST