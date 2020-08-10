***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.750.000 -990.796 1.033.915 6.793.119 6.793.119Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler254 1.033.661 -1.033.915 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)1.133.124 1.133.124 1.133.124Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.750.000 254 42.865 1.133.124 7.926.243 7.926.243Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.750.000 254 42.865 3.718.770 10.511.889 10.511.889Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler185.023 3.533.747 -3.718.770 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)3.789.276 3.789.276 3.789.276Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 6.750.000 185.277 3.576.612 3.789.276 14.301.165 14.301.165Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-321.295 -1.441.898Dönem Karı (Zararı)3.789.276 1.133.124Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-234.300 -735.780Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 3.611 2.745Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler90.258 73.890Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 -299.947 -793.816Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-28.222 -18.599İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4 -3.366.790 -1.710.161Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-3.548.358 -1.614.622Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -312.807 -396.826Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6 -105.128 -91.001Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 25.463 160.468Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler65.204 103.450İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18 508.836 128.370Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları188.186 -1.312.817Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -509.481 -129.081YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI299.947 794.097Alınan Faiz299.947 794.097YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.348 -647.801NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.348 -647.801DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 34.146 657.277DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 12.798 9.476Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 12.798 34.145Finansal Yatırımlar4 13.990.420 10.442.062Ticari Alacaklar5 1.428.714 1.115.908İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,17 1.348.815 1.052.782İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 79.899 63.126Peşin Ödenmiş Giderler6 117.821 12.693Diğer Dönen Varlıklar2.297 1.651ARA TOPLAM15.552.050 11.606.459TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.552.050 11.606.459DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 15.009 18.620Ertelenmiş Vergi Varlığı18 78.801 50.578TOPLAM DURAN VARLIKLAR93.810 69.198TOPLAM VARLIKLAR15.645.860 11.675.657KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 224.666 199.203İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7.928 2.967İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar216.738 196.236Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 85.451 55.071Diğer Borçlar11,20 85.465 60.523Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 578.137 419.780Kısa Vadeli Karşılıklar62.681 211.154Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar62.681 211.154ARA TOPLAM1.036.400 945.731TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.036.400 945.731UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar308.295 218.037Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 308.295 218.037TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER308.295 218.037TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.344.695 1.163.768ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.301.165 10.511.889Ödenmiş Sermaye12 6.750.000 6.750.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler185.277 254Yasal Yedekler12 185.277 254Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.576.612 42.865Net Dönem Karı veya Zararı3.789.276 3.718.770TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.301.165 10.511.889TOPLAM KAYNAKLAR15.645.860 11.675.657Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 26.588.889 3.593.691 17.579.095 1.998.193Satışların Maliyeti13 -19.997.889 -1.228.161 -13.804.004 -430.006TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.591.000 2.365.530 3.775.091 1.568.187BRÜT KAR (ZARAR)6.591.000 2.365.530 3.775.091 1.568.187Genel Yönetim Giderleri14 -1.959.354 -1.683.955 -1.176.713 -964.412Pazarlama Giderleri14 -82.764 -46.141 -45.735 -26.293Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21.869 21.869Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -157 1ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.548.725 657.303 2.552.644 599.351FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.548.725 657.303 2.552.644 599.351Finansman Gelirleri15 299.947 793.816 10.667 363.289SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.848.672 1.451.119 2.563.311 962.640Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.059.396 -317.995 -557.889 -209.681Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -1.087.618 -336.594 -579.655 -218.296Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 28.222 18.599 21.766 8.615SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.789.276 1.133.124 2.005.422 752.959DÖNEM KARI (ZARARI)3.789.276 1.133.124 2.005.422 752.959Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.789.276 1.133.124 2.005.422 752.959Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.789.276 1.133.124 2.005.422 752.959Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.789.276 1.133.124 2.005.422 752.959http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867644BIST