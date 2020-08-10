***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2020 19:58
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.750.000 -990.796 1.033.915 6.793.119 6.793.119
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
254 1.033.661 -1.033.915 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.133.124 1.133.124 1.133.124
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.750.000 254 42.865 1.133.124 7.926.243 7.926.243
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.750.000 254 42.865 3.718.770 10.511.889 10.511.889
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
185.023 3.533.747 -3.718.770 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
3.789.276 3.789.276 3.789.276
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 6.750.000 185.277 3.576.612 3.789.276 14.301.165 14.301.165
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-321.295 -1.441.898
Dönem Karı (Zararı)
3.789.276 1.133.124
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-234.300 -735.780
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 3.611 2.745
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
90.258 73.890
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -299.947 -793.816
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-28.222 -18.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4 -3.366.790 -1.710.161
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.548.358 -1.614.622
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -312.807 -396.826
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 -105.128 -91.001
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 25.463 160.468
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.204 103.450
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18 508.836 128.370
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
188.186 -1.312.817
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -509.481 -129.081
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
299.947 794.097
Alınan Faiz
299.947 794.097
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.348 -647.801
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.348 -647.801
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 34.146 657.277
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 12.798 9.476
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 12.798 34.145
Finansal Yatırımlar
4 13.990.420 10.442.062
Ticari Alacaklar
5 1.428.714 1.115.908
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,17 1.348.815 1.052.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 79.899 63.126
Peşin Ödenmiş Giderler
6 117.821 12.693
Diğer Dönen Varlıklar
2.297 1.651
ARA TOPLAM
15.552.050 11.606.459
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.552.050 11.606.459
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 15.009 18.620
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 78.801 50.578
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
93.810 69.198
TOPLAM VARLIKLAR
15.645.860 11.675.657
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 224.666 199.203
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.928 2.967
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
216.738 196.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 85.451 55.071
Diğer Borçlar
11,20 85.465 60.523
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 578.137 419.780
Kısa Vadeli Karşılıklar
62.681 211.154
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
62.681 211.154
ARA TOPLAM
1.036.400 945.731
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.036.400 945.731
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
308.295 218.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 308.295 218.037
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
308.295 218.037
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.344.695 1.163.768
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.301.165 10.511.889
Ödenmiş Sermaye
12 6.750.000 6.750.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
185.277 254
Yasal Yedekler
12 185.277 254
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.576.612 42.865
Net Dönem Karı veya Zararı
3.789.276 3.718.770
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.301.165 10.511.889
TOPLAM KAYNAKLAR
15.645.860 11.675.657
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 26.588.889 3.593.691 17.579.095 1.998.193
Satışların Maliyeti
13 -19.997.889 -1.228.161 -13.804.004 -430.006
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.591.000 2.365.530 3.775.091 1.568.187
BRÜT KAR (ZARAR)
6.591.000 2.365.530 3.775.091 1.568.187
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.959.354 -1.683.955 -1.176.713 -964.412
Pazarlama Giderleri
14 -82.764 -46.141 -45.735 -26.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.869 21.869
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -157 1
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.548.725 657.303 2.552.644 599.351
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.548.725 657.303 2.552.644 599.351
Finansman Gelirleri
15 299.947 793.816 10.667 363.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.848.672 1.451.119 2.563.311 962.640
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.059.396 -317.995 -557.889 -209.681
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.087.618 -336.594 -579.655 -218.296
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 28.222 18.599 21.766 8.615
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.789.276 1.133.124 2.005.422 752.959
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.789.276 1.133.124 2.005.422 752.959
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.789.276 1.133.124 2.005.422 752.959
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.789.276 1.133.124 2.005.422 752.959
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.789.276 1.133.124 2.005.422 752.959
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867644
BIST