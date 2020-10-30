***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.750.000 -990.796 1.033.915 6.793.119 6.793.119Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler254 1.033.661 -1.033.915 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)2.198.064 2.198.064 2.198.064Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Y 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler6.750.000 254 42.865 2.198.064 8.991.183 8.991.183Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.750.000 254 42.865 3.718.770 10.511.889 10.511.889Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler185.023 3.533.747 -3.718.770 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)6.451.698 6.451.698 6.451.698Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 6.750.000 185.277 3.576.612 6.451.698 16.963.587 16.963.587Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-228.598 -1.415.221Dönem Karı (Zararı)6.451.698 2.198.064Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-274.196 -795.435Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 5.417 4.302Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler129.684 81.721Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 -384.318 -857.018Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-24.979 -24.440İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4 -5.316.963 -2.472.272Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-6.051.617 -2.560.130Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -409.474 -535.709Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6 -64.833 -38.563Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -58.700 113.301Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler178.950 203.963İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18 1.088.711 344.866Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları860.539 -1.069.643Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -1.089.137 -345.578YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -8.815Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.815Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.815FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI384.318 857.012Alınan Faiz384.318 857.012YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)155.720 -567.024NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)155.720 -567.024DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 34.146 657.563DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 189.866 90.539Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 189.866 34.145Finansal Yatırımlar4 16.493.679 10.442.062Ticari Alacaklar5 1.525.381 1.115.908İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,17 1.428.026 1.052.782İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 97.355 63.126Peşin Ödenmiş Giderler6 77.526 12.693Diğer Dönen Varlıklar2.076 1.651ARA TOPLAM18.288.528 11.606.459TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.288.528 11.606.459DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 13.204 18.620Ertelenmiş Vergi Varlığı18 75.557 50.578TOPLAM DURAN VARLIKLAR88.761 69.198TOPLAM VARLIKLAR18.377.289 11.675.657KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 140.502 199.203İlişkili Taraflara Ticari Borçlar41.244 2.967İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar99.258 196.236Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 71.517 55.071Diğer Borçlar11,20 77.990 60.523Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 764.096 419.780Kısa Vadeli Karşılıklar11.876 211.154Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11.876 211.154ARA TOPLAM1.065.981 945.731TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.065.981 945.731UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar347.721 218.037Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 347.721 218.037TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER347.721 218.037TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.413.702 1.163.768ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar16.963.587 10.511.889Ödenmiş Sermaye12 6.750.000 6.750.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler185.277 254Yasal Yedekler12 185.277 254Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.576.612 42.865Net Dönem Karı veya Zararı6.451.698 3.718.770TOPLAM ÖZKAYNAKLAR16.963.587 10.511.889TOPLAM KAYNAKLAR18.377.289 11.675.657Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 41.943.427 14.317.008 15.354.538 10.723.317Satışların Maliyeti13 -30.862.165 -9.813.048 -10.864.276 -8.584.887TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.081.262 4.503.960 4.490.262 2.138.430BRÜT KAR (ZARAR)11.081.262 4.503.960 4.490.262 2.138.430Genel Yönetim Giderleri14 -3.054.738 -2.496.528 -1.095.384 -812.573Pazarlama Giderleri14 -132.912 -75.555 -50.149 -29.416Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.180 21.870 2.180Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -158ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.895.634 1.953.747 3.346.909 1.296.441FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.895.634 1.953.747 3.346.909 1.296.441Finansman Gelirleri15 384.318 857.018 84.371 63.203SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.279.952 2.810.765 3.431.280 1.359.644Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.828.254 -612.701 -768.859 -294.705Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -1.853.233 -637.141 -765.615 -300.547Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 24.979 24.440 -3.244 5.842SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.451.698 2.198.064 2.662.421 1.064.939DÖNEM KARI (ZARARI)6.451.698 2.198.064 2.662.421 1.064.939Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.451.698 2.198.064 2.662.421 1.064.939Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.451.698 2.198.064 2.662.421 1.064.939Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.451.698 2.198.064 2.662.421 1.064.939http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885176BIST