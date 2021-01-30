***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.750.000 -990.796 1.033.915 6.793.119 6.793.119Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler254 1.033.661 -1.033.915 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)3.718.770 3.718.770 3.718.770Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 6.750.000 254 42.865 3.718.770 10.511.889 10.511.889Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.750.000 254 42.865 3.718.770 10.511.889 10.511.889Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler185.023 3.533.747 -3.718.770 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)9.577.472 9.577.472 9.577.472Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 6.750.000 185.277 3.576.612 9.577.472 20.089.361 20.089.361Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI273.628 -1.813.134Dönem Karı (Zararı)9.577.472 3.718.770Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.879.135 -352.835Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 8.116 6.107Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-544.194 -281.660Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10 119.670 72.928Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 -424.108 -1.198.812Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 2.719.651 1.048.602İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4 -8.908.456 -4.531.537Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-8.348.160 -3.939.993Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -880.906 -838.642İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -842.091 -850.194İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -38.815 11.552Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16 -10.526 8.721Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler80.064 156.644Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler684.130 500.250İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)684.130 500.250İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-433.058 -418.517Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.548.151 -1.165.602Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -2.274.523 -647.532YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-368.836 -8.815Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 3.274 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 3.274 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -372.110 -8.815Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -372.110 -8.815FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15 424.108 1.198.812Alınan Faiz15 424.108 1.198.812YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)328.900 -623.137NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)328.900 -623.137DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 34.140 657.277DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 363.040 34.140Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 363.040 34.145Finansal Yatırımlar4 19.334.416 10.442.062Ticari Alacaklar5 1.996.814 1.115.908İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-17 1.894.873 1.052.782İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 101.941 63.126Peşin Ödenmiş Giderler6 23.219 12.693Diğer Dönen Varlıklar2.363 1.651ARA TOPLAM21.719.852 11.606.459TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.719.852 11.606.459DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 371.125 18.620Ertelenmiş Vergi Varlığı18 46.076 50.578TOPLAM DURAN VARLIKLAR417.201 69.198TOPLAM VARLIKLAR22.137.053 11.675.657KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 279.266 199.203İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,17 70.451 2.967İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 208.815 196.236Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 87.088 55.071Diğer Borçlar11 101.907 60.523Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 860.406 419.780Kısa Vadeli Karşılıklar381.318 211.154Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar381.318 211.154ARA TOPLAM1.709.985 945.731TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.709.985 945.731UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar337.707 218.037Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 337.707 218.037TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER337.707 218.037TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.047.692 1.163.768ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.089.361 10.511.889Ödenmiş Sermaye12 6.750.000 6.750.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler185.277 254Yasal Yedekler12 185.277 254Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.576.612 42.865Net Dönem Karı veya Zararı9.577.472 3.718.770TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.089.361 10.511.889TOPLAM KAYNAKLAR22.137.053 11.675.657Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 54.833.661 17.415.898Satışların Maliyeti13 -38.108.829 -10.333.048TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.724.832 7.082.850BRÜT KAR (ZARAR)16.724.832 7.082.850Genel Yönetim Giderleri14 -4.675.795 -3.412.489Pazarlama Giderleri14 -180.163 -124.837Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 5.630 23.036Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.489ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.873.015 3.568.560FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.873.015 3.568.560Finansman Gelirleri15 424.108 1.198.812SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.297.123 4.767.372Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.719.651 -1.048.602Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -2.715.149 -1.065.791Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -4.502 17.189SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.577.472 3.718.770DÖNEM KARI (ZARARI)9.577.472 3.718.770Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları9.577.472 3.718.770Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.577.472 3.718.770Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları9.577.472 3.718.770http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906586BIST