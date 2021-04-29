***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2021 19:13
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.750.000 254 42.865 3.718.770 10.511.889 10.511.889
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
185.023 3.533.747 -3.718.770 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.783.854 1.783.854 1.783.854
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
185.277 3.576.612 9.577.472 20.089.361 20.089.361
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
473.455 9.104.017 -9.577.472 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
4.672.574 4.672.574 4.672.574
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 6.750.000 658.732 12.680.629 4.672.574 24.761.935 24.761.935
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-383.563 -150.171
Dönem Karı (Zararı)
4.672.574 1.783.854
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-140.622 -73.737
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 32.675 1.806
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.251.863 -307.355
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 -11.605 19.585
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -77.752 -289.280
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.167.923 501.507
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4 -4.054.567 -1.430.775
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.574.980 -1.285.870
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -2.249.701 1.711
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -481.928 35.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.767.773 -33.805
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -139.656 -91.290
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-149.899 -43.467
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
371.238 66.794
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
371.238 66.794
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-311.569 -78.653
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
477.385 279.342
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -860.948 -429.513
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.021 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -8.021 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -8.021
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15 77.752 289.280
Alınan Faiz
15 77.752 289.280
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-313.832 139.109
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-313.832 139.109
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 363.040 34.146
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 49.208 173.255
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 49.208 363.040
Finansal Yatırımlar
4 22.161.259 19.334.416
Ticari Alacaklar
5 4.246.515 1.996.814
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-17 2.376.801 1.894.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.869.714 101.941
Peşin Ödenmiş Giderler
6 162.875 23.219
Diğer Dönen Varlıklar
3.097 2.363
ARA TOPLAM
26.622.954 21.719.852
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.622.954 21.719.852
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 346.471 371.125
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 49.935 46.076
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
396.406 417.201
TOPLAM VARLIKLAR
27.019.360 22.137.053
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 129.367 279.266
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,17 66.675 70.451
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 62.692 208.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 91.254 87.088
Diğer Borçlar
11 127.315 101.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
127.315
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 1.171.782 860.406
Kısa Vadeli Karşılıklar
411.605 381.318
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
411.605 381.318
ARA TOPLAM
1.931.323 1.709.985
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.931.323 1.709.985
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
326.102 337.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 326.102 337.707
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
326.102 337.707
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.257.425 2.047.692
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.761.935 20.089.361
Ödenmiş Sermaye
12 6.750.000 6.750.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
658.732 185.277
Yasal Yedekler
12 658.732 185.277
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.680.629 3.576.612
Net Dönem Karı veya Zararı
4.672.574 9.577.472
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.761.935 20.089.361
TOPLAM KAYNAKLAR
27.019.360 22.137.053
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 13.638.964 9.009.794
Satışların Maliyeti
13 -6.333.752 -6.193.885
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.305.212 2.815.909
BRÜT KAR (ZARAR)
7.305.212 2.815.909
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.498.445 -782.641
Pazarlama Giderleri
14 -47.340 -37.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 3.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -209 -158
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.762.745 1.996.081
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.762.745 1.996.081
Finansman Gelirleri
15 77.752 289.280
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.840.497 2.285.361
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.167.923 -501.507
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.171.782 -507.964
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 3.859 6.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.672.574 1.783.854
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.672.574 1.783.854
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.672.574 1.783.854
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.672.574 1.783.854
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.672.574 1.783.854
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932646
BIST