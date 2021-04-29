***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.750.000 254 42.865 3.718.770 10.511.889 10.511.889Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler185.023 3.533.747 -3.718.770 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)1.783.854 1.783.854 1.783.854Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı Avansları185.277 3.576.612 9.577.472 20.089.361 20.089.361Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler473.455 9.104.017 -9.577.472 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)4.672.574 4.672.574 4.672.574Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 6.750.000 658.732 12.680.629 4.672.574 24.761.935 24.761.935Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-383.563 -150.171Dönem Karı (Zararı)4.672.574 1.783.854Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-140.622 -73.737Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 32.675 1.806Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.251.863 -307.355Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10 -11.605 19.585Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 -77.752 -289.280Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 1.167.923 501.507İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4 -4.054.567 -1.430.775Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.574.980 -1.285.870Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -2.249.701 1.711İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -481.928 35.516İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -1.767.773 -33.805Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16 -139.656 -91.290Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-149.899 -43.467Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler371.238 66.794İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)371.238 66.794İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-311.569 -78.653Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları477.385 279.342Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -860.948 -429.513YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.021 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -8.021 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -8.021FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15 77.752 289.280Alınan Faiz15 77.752 289.280YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-313.832 139.109NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-313.832 139.109DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 363.040 34.146DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 49.208 173.255Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 49.208 363.040Finansal Yatırımlar4 22.161.259 19.334.416Ticari Alacaklar5 4.246.515 1.996.814İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-17 2.376.801 1.894.873İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.869.714 101.941Peşin Ödenmiş Giderler6 162.875 23.219Diğer Dönen Varlıklar3.097 2.363ARA TOPLAM26.622.954 21.719.852TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR26.622.954 21.719.852DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 346.471 371.125Ertelenmiş Vergi Varlığı18 49.935 46.076TOPLAM DURAN VARLIKLAR396.406 417.201TOPLAM VARLIKLAR27.019.360 22.137.053KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 129.367 279.266İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,17 66.675 70.451İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 62.692 208.815Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 91.254 87.088Diğer Borçlar11 127.315 101.907İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar127.315Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 1.171.782 860.406Kısa Vadeli Karşılıklar411.605 381.318Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar411.605 381.318ARA TOPLAM1.931.323 1.709.985TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.931.323 1.709.985UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar326.102 337.707Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 326.102 337.707TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER326.102 337.707TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.257.425 2.047.692ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.761.935 20.089.361Ödenmiş Sermaye12 6.750.000 6.750.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler658.732 185.277Yasal Yedekler12 658.732 185.277Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12.680.629 3.576.612Net Dönem Karı veya Zararı4.672.574 9.577.472TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.761.935 20.089.361TOPLAM KAYNAKLAR27.019.360 22.137.053Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 13.638.964 9.009.794Satışların Maliyeti13 -6.333.752 -6.193.885TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.305.212 2.815.909BRÜT KAR (ZARAR)7.305.212 2.815.909Genel Yönetim Giderleri14 -1.498.445 -782.641Pazarlama Giderleri14 -47.340 -37.029Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 3.527Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -209 -158ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.762.745 1.996.081FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.762.745 1.996.081Finansman Gelirleri15 77.752 289.280SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.840.497 2.285.361Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.167.923 -501.507Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -1.171.782 -507.964Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 3.859 6.457SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.672.574 1.783.854DÖNEM KARI (ZARARI)4.672.574 1.783.854Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları4.672.574 1.783.854Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.672.574 1.783.854Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları4.672.574 1.783.854http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932646BIST