***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.750.000 254 42.865 3.718.770 10.511.889 10.511.889Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler185.023 3.533.747 -3.718.770 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)3.789.276 3.789.276 3.789.276Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 6.750.000 185.277 3.576.612 3.789.276 14.301.165 14.301.165Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.750.000 185.277 3.576.612 9.577.472 20.089.361 20.089.361Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler473.455 9.104.017 -9.577.472 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)9.586.977 9.586.977 9.586.977Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 6.750.000 658.732 12.680.629 9.586.977 29.676.338 29.676.338Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-415.699 -321.295Dönem Karı (Zararı)9.586.977 3.789.276Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler816.146 627.285Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 65.831 3.611Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.311.733 -226.033Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10 95.264 90.258Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 -241.168 -299.947Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-241.168 -299.947Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 3.207.952 1.059.396İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4 -8.786.245 -3.808.595Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-7.591.397 -3.322.325Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -696.398 -312.807İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -703.291 -296.034İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 6.893 -16.773Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16 -202.746 -105.128Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-47.114 25.463İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.962İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-47.114 20.501Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler957.055 65.206İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)957.055 65.206İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.205.645 -159.004Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.616.878 607.966Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -2.032.577 -929.261YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.049Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -15.049Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -15.049FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15 241.168 299.947Alınan Faiz15 241.168 299.947YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-189.580 -21.348NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-189.580 -21.348DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 363.040 34.146DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 173.460 12.798Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 173.482 363.040Finansal Yatırımlar4 29.237.546 19.334.416Ticari Alacaklar5 2.693.211 1.996.814İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-17 2.598.164 1.894.873İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 95.047 101.941Peşin Ödenmiş Giderler6 225.965 23.219İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler225.965 23.219Diğer Dönen Varlıklar3.057 2.363ARA TOPLAM32.333.261 21.719.852TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR32.333.261 21.719.852DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 320.343 371.125Ertelenmiş Vergi Varlığı18 75.630 46.076TOPLAM DURAN VARLIKLAR395.973 417.201TOPLAM VARLIKLAR32.729.234 22.137.053KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 232.152 279.266İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,17 77.805 70.451İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 154.347 208.815Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 118.536 87.088Diğer Borçlar11 153.513 101.907İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar153.513Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 2.065.335 860.406Kısa Vadeli Karşılıklar50.419 381.318Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar50.419 381.318ARA TOPLAM2.619.955 1.709.985TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.619.955 1.709.985UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar432.941 337.707Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 432.941 337.707TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER432.941 337.707TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.052.896 2.047.692ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.676.338 20.089.361Ödenmiş Sermaye12 6.750.000 6.750.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler658.732 185.277Yasal Yedekler12 658.732 185.277Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12.680.629 3.576.612Net Dönem Karı veya Zararı9.586.977 9.577.472TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.676.338 20.089.361TOPLAM KAYNAKLAR32.729.234 22.137.053Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 25.300.085 26.588.889 11.661.121 17.579.095Satışların Maliyeti13 -8.983.752 -19.997.889 -2.650.000 -13.804.004TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.316.333 6.591.000 9.011.121 3.775.091BRÜT KAR (ZARAR)16.316.333 6.591.000 9.011.121 3.775.091Genel Yönetim Giderleri14 -3.635.074 -1.959.354 -2.136.629 -1.176.713Pazarlama Giderleri14 -135.816 -82.764 -88.476 -45.735Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 8.527 0 5.000 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -209 -157 0 1ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.553.761 4.548.725 6.791.016 2.552.644FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.553.761 4.548.725 6.791.016 2.552.644Finansman Gelirleri15 241.168 299.947 163.415 10.667SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.794.929 4.848.672 6.954.431 2.563.311Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.207.952 -1.059.396 -2.040.029 -557.889Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -3.237.506 -1.087.618 -2.065.724 -579.655Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 29.554 28.222 25.695 21.766SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.586.977 3.789.276 4.914.402 2.005.422DÖNEM KARI (ZARARI)9.586.977 3.789.276 4.914.402 2.005.422Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları9.586.977 3.789.276 4.914.402 2.005.422Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.586.977 3.789.276 4.914.402 2.005.422Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.586.977 3.789.276 4.914.402 2.005.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958439BIST