***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.750.000 254 42.865 3.718.770 10.511.889 10.511.889Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler185.023 3.533.747 -3.718.770 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)6.451.698 6.451.698 6.451.698Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 6.750.000 185.277 3.576.612 6.451.698 16.963.587 16.963.587Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.750.000 185.277 3.576.612 9.577.472 20.089.361 20.089.361Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler473.455 9.104.017 -9.577.472 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)15.234.302 15.234.302 15.234.302Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 6.750.000 658.732 12.680.629 15.234.302 35.323.663 35.323.663Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-522.030 -228.598Dönem Karı (Zararı)15.234.302 6.451.698Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.522.150 1.350.221Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 99.313 5.417Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.651.610 -228.816Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler231.714 129.684Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 -246.041 -384.318Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-246.041 -384.318Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 5.088.774 1.828.254İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.180.043 -6.521.600Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-11.762.956 -5.822.801Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-846.579 -409.474İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-847.863 -375.245İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.284 -34.229Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-208.137 -64.833Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-96.897 -58.700İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-96.897 -58.700Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler797.661 178.950İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)797.661 178.950İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.063.135 -344.742Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.576.409 1.280.319Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.098.439 -1.508.917YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.112Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -17.112Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -17.112FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15 246.041 384.318Alınan Faiz15 246.041 384.318YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-293.101 155.720NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-293.101 155.720DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 363.040 34.146DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 69.939 189.866Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 69.946 363.040Finansal Yatırımlar4 34.748.982 19.334.416Ticari Alacaklar5 2.843.393 1.996.814İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-17 2.742.736 1.894.873İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 100.657 101.941Peşin Ödenmiş Giderler6 231.356 23.219İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler231.356 23.219Diğer Dönen Varlıklar3.380 2.363ARA TOPLAM37.897.057 21.719.852TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR37.897.057 21.719.852DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 288.924 371.125Ertelenmiş Vergi Varlığı18 117.852 46.076TOPLAM DURAN VARLIKLAR406.776 417.201TOPLAM VARLIKLAR38.303.833 22.137.053KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 182.369 279.266İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,17 72.691 70.451İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 109.678 208.815Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 123.857 87.088Diğer Borçlar11 139.007 101.907İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar139.007 101.907Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 1.922.517 860.406Kısa Vadeli Karşılıklar42.999 381.318Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar42.999 381.318ARA TOPLAM2.410.749 1.709.985TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.410.749 1.709.985UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar569.421 337.707Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 569.421 337.707TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER569.421 337.707TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.980.170 2.047.692ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar35.323.663 20.089.361Ödenmiş Sermaye12 6.750.000 6.750.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler658.732 185.277Yasal Yedekler12 658.732 185.277Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12.680.629 3.576.612Net Dönem Karı veya Zararı15.234.302 9.577.472TOPLAM ÖZKAYNAKLAR35.323.663 20.089.361TOPLAM KAYNAKLAR38.303.833 22.137.053Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 40.689.400 41.943.427 15.389.315 15.354.538Satışların Maliyeti13 -14.760.645 -30.862.165 -5.776.893 -10.864.276TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.928.755 11.081.262 9.612.422 4.490.262BRÜT KAR (ZARAR)25.928.755 11.081.262 9.612.422 4.490.262Genel Yönetim Giderleri14 -5.650.597 -3.054.738 -2.015.523 -1.095.384Pazarlama Giderleri14 -225.466 -132.912 -89.650 -50.149Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 24.894 2.180 16.367 2.180Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -551 -158 -342ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.077.035 7.895.634 7.523.274 3.346.909FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.077.035 7.895.634 7.523.274 3.346.909Finansman Gelirleri15 246.041 384.318 4.873 84.371SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.323.076 8.279.952 7.528.147 3.431.280Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.088.774 -1.828.254 -1.880.821 -768.859Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -5.160.550 -1.853.233 -1.923.044 -765.615Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 71.776 24.979 42.223 -3.244SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.234.302 6.451.698 5.647.326 2.662.421DÖNEM KARI (ZARARI)15.234.302 6.451.698 5.647.326 2.662.421Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları15.234.302 6.451.698 5.647.326 2.662.421Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.234.302 6.451.698 5.647.326 2.662.421Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları15.234.302 6.451.698 5.647.326 2.662.421http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973774BIST