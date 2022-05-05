***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.750.000 185.277 3.576.612 9.577.472 20.089.361 20.089.361Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler473.455 9.104.017 -9.577.472 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)4.672.574 4.672.574 4.672.574Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 6.750.000 658.732 12.680.629 4.672.574 24.761.935 24.761.935Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.750.000 658.732 12.680.629 20.792.026 40.881.387 40.881.387Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler691.268 20.100.758 -20.792.026 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)9.342.416 9.342.416 9.342.416Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler12 6.750.000 1.350.000 32.781.387 9.342.416 50.223.803 50.223.803Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI967.433 -383.563Dönem Karı (Zararı)9.342.416 4.672.574Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.768.252 -140.622Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,14 203.004 32.675Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.892.519 -1.251.863Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler114.575 -11.605Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 -6.291 -77.752Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 -6.291 -77.752Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 2.812.979 1.167.923İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.839.398 -4.054.567Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)432.647 -1.574.980Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -1.011.917 -2.249.701İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -854.805 -481.928İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-157.112 -1.767.773Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16 -191.880 -139.656Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.108.265 -149.899İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.108.265 -149.899Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.099.848 371.238İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.099.848 371.238İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.059.831 -311.569Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.734.766 477.385Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -1.767.333 -860.948YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-911.150 -8.021Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-911.150 -8.021Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-181.998 -8.021Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-729.152FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15 6.291 77.752Alınan Faiz15 6.291 77.752YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)62.574 -313.832NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)62.574 -313.832DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 49.392 363.040DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 111.966 49.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 111.981 49.393Finansal Yatırımlar4 47.593.587 40.133.729Ticari Alacaklar5 5.169.611 4.157.694İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-17 4.867.532 4.012.727İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 302.079 144.967Peşin Ödenmiş Giderler6 279.513 87.632İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler279.513 87.632Diğer Dönen Varlıklar3.141ARA TOPLAM53.154.692 44.431.589TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR53.154.692 44.431.589DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 2.309.740 1.598.828Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 108.894 111.661Ertelenmiş Vergi Varlığı18 71.117 53.791TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.489.751 1.764.280TOPLAM VARLIKLAR55.644.443 46.195.869KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 398.980 1.507.245İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,17 180.342 1.189.254İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 218.638 317.991Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 147.628 145.622Diğer Borçlar11 285.979 224.463İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 285.979 224.463Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 2.829.362 1.766.389Kısa Vadeli Karşılıklar8 979.250 1.005.896Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 979.250 1.005.896ARA TOPLAM4.641.199 4.649.615TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.641.199 4.649.615UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar10 779.441 664.867Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 779.441 664.867Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER779.441 664.867TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.420.640 5.314.482ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.223.803 40.881.387Ödenmiş Sermaye12 6.750.000 6.750.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.350.000 658.732Yasal Yedekler12 1.350.000 658.732Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları32.781.387 12.680.629Net Dönem Karı veya Zararı9.342.416 20.792.026TOPLAM ÖZKAYNAKLAR50.223.803 40.881.387TOPLAM KAYNAKLAR55.644.443 46.195.869Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 28.315.108 13.638.964Satışların Maliyeti13 -12.954.238 -6.333.752TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.360.870 7.305.212BRÜT KAR (ZARAR)15.360.870 7.305.212Genel Yönetim Giderleri14 -3.092.411 -1.498.445Pazarlama Giderleri14 -111.790 -47.340Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 7.422 3.527Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -14.987 -209ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.149.104 5.762.745FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.149.104 5.762.745Finansman Gelirleri15 6.291 77.752SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.155.395 5.840.497Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.812.979 -1.167.923Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -2.830.306 -1.171.782Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 17.327 3.859SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.342.416 4.672.574DÖNEM KARI (ZARARI)9.342.416 4.672.574Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları9.342.416 4.672.574Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.342.416 4.672.574Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.342.416 4.672.574http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026946BIST