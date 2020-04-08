***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.325,74 % 0,0056Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri1.250 % 0,001Saklama Ücretleri20.710,82 % 0,0162Fon Yönetim Ücreti410.535,27 % 0,3205Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu269,6 % 0,0002Gecelik Ters Repo Komisyonu31.195,2 % 0,0244Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu420,66 % 0,0003Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0002Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.716,16 % 0,0045TOPLAM GİDERLER477.601,55 % 0,3729DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ128.085.058,27 % 0,3729http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836185BIST