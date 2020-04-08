***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.203,18 % 0,0017Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri0 % 0Fon Yönetim Ücreti120.047,45 % 0,0336Hisse Senedi Komisyonu276.647,71 % 0,0774Tahvil Bono Komisyonu15,78 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu26.506,89 % 0,0074Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu470,15 % 0,0001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.133,19 % 0,0012TOPLAM GİDERLER434.083,15 % 0,1214DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ357.515.404,27http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836186BIST