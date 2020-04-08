***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti400 % 0,0036Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.419,39 % 0,031Fon Yönetim Ücreti38.692,04 % 0,3513Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.008,4 % 0,00092Gecelik Ters Repo Komisyonu885,75 % 0,0078Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.022,26 % 0,0093Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0024Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.910,31 % 0,0446TOPLAM GİDERLER50.576,25 % 0,4592DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.014.932,42http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836187BIST