***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri36,21 % 0,005Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri251,42 % 0,0349Bağımsız Denetim Ücreti250 % 0,0347Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri313,07 % 0,0435Fon Yönetim Ücreti3.562,48 % 0,495Hisse Senedi Komisyonu67,78 % 0,0094Tahvil Bono Komisyonu49,06 % 0,0068Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0373Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.725,11 % 0,6566TOPLAM GİDERLER9.523,23 % 1,3233DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ719.665,96http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836188BIST