***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri11.398,72 % 0,0044Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.750 % 0,0014Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri92.438,28 % 0,0356Fon Yönetim Ücreti1.197.140,49 % 0,4608Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu11.650,42 % 0,0045Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0001Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.489,49 % 0,0017TOPLAM GİDERLER1.321.135,5 % 0,5086DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ259.783.486,07http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836189BIST