***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri77,7 % 0,0043Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti250 % 0,0139Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.160,7 % 0,0647Fon Yönetim Ücreti8.869,62 % 0,4945Hisse Senedi Komisyonu1.272,02 % 0,0709Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu165,01 % 0,0092Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0149Türev Araçlar Komisyonu449,86 % 0,251Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.818,05 % 0,1571TOPLAM GİDERLER15.331,06 % 0,8548DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.793.603,82http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836190BIST