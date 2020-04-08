***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri10.696,2 % 0,0036Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.000 % 0,0003Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri112.921,01 % 0,038Fon Yönetim Ücreti1.101.990,4 % 0,3704Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu15.628,53 % 0,0053Gecelik Ters Repo Komisyonu32.907 % 0,0111Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.717,34 % 0,0009Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0001Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.444,345 % 0,0018TOPLAM GİDERLER1.283.572,92 % 0,4314DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ297.511.330,89http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836192BIST