***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.061,01 % 0,0039Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti500 % 0,001Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.228,82 % 0,031Fon Yönetim Ücreti70.613,65 % 0,1348Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu21,15 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu9.112,08 % 0,174Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu501,65 % 0,001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0005Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.364,9 % 0,0083TOPLAM GİDERLER103.671,36 % 0,1979DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.398.704,89http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836193BIST