***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.039,49 % 0,0032Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti250 % 0,0008Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.266,81 % 0,0318Fon Yönetim Ücreti136.021,17 % 0,4216Hisse Senedi Komisyonu14.908,65 % 0,0462Tahvil Bono Komisyonu1.584,72 % 0,0049Gecelik Ters Repo Komisyonu11.859,75 % 0,0368Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.364,02 % 0,0166Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0008Türev Araçlar Komisyonu20.508,72 % 0,0636Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.689,35 % 0,0145TOPLAM GİDERLER206.760,78 % 0,6408DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.264.729,21http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836195BIST