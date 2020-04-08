***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.158,2 % 0,0052Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti300 % 0,0007Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.150,12 % 0,0316Fon Yönetim Ücreti97.424,28 % 0,2338Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu336,52 % 0,0008Gecelik Ters Repo Komisyonu6.898,5 % 0,0166Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu442,26 % 0,0011Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0006Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.920,27 % 0,0094TOPLAM GİDERLER124.898,25