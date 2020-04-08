***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri358,58 % 0,0035Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti250 % 0,0025Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.633,93 % 0,0359Fon Yönetim Ücreti42.301,33 % 0,4178Hisse Senedi Komisyonu6.206,98 % 0,0613Tahvil Bono Komisyonu104,75 % 0,001Gecelik Ters Repo Komisyonu845,25 % 0,0083Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu365,89 % 0,0036Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0026Türev Araçlar Komisyonu7.807,44 % 0,0771Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.912,1 % 0,0386TOPLAM GİDERLER66.054,35 % 0,6524DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.125.472,61http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836196BIST