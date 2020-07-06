***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri15.730,11 % 0,01083987Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.525 % 0,00242913Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.036,87 % 0,03379208Fon Yönetim Ücreti939.328,65 % 0,64730619Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.554,66 % 0,00107134Gecelik Ters Repo Komisyonu82.695,59 % 0,05698684Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu967,91 % 0,000667Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00052152Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.126,88 % 0,00697859TOPLAM GİDERLER1.103.722,47 % 0,76059257DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ145.113.496,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855343BIST