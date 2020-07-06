Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2020 22:29
GÜNCEL HABERLER



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.200,39 % 0,01233555
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
705 % 0,00724478
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.550,76 % 0,0673175
Fon Yönetim Ücreti
80.984,17 % 0,8322167
Hisse Senedi Komisyonu
11.937,82 % 0,12267648
Tahvil Bono Komisyonu
169,64 % 0,00174327
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.842,75 % 0,01893663
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
801,85 % 0,00824004
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,0077771
Türev Araçlar Komisyonu
16.336,86 % 0,16788229
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.128,44 % 0,07325391
TOPLAM GİDERLER
128.414,48 % 1,31962425
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.731.139,73 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855345


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05118.485
Değişim :  2,36% |  2.736,77
Açılış :  116.674  
Önceki Kapanış :  115.748  
En Yüksek
118.512 En Düşük
116.674
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 189,20 2.932.672 % 10,00  
SKTAS 3,41 26.438.523 % 10,00  
ORMA 6,49 735.278 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.248.872 % 10,00  
OYAKC 9,25 278.367.147 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5496 8,5925 % 0,14  
Frank 7,2583 7,3021 % 0,47  
Riyal 1,8243 1,8335 % 0,05  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 10,04  
Altın Gr. 394 394 1,94  
Cumhuriyet 2.553 2.573 19,20  
Tam 2.628 2.641 19,70  
Yarım 1.277 1.292 9,60  
Çeyrek 638 647 4,80  
Gümüş.Ons 18,26 18,29 0,27  
Gümüş Gr. 4,03 4,04 0,06  
B. Petrol 43,09 43,09 0,29  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru