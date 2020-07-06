***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.200,39 % 0,01233555Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti705 % 0,00724478Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.550,76 % 0,0673175Fon Yönetim Ücreti80.984,17 % 0,8322167Hisse Senedi Komisyonu11.937,82 % 0,12267648Tahvil Bono Komisyonu169,64 % 0,00174327Gecelik Ters Repo Komisyonu1.842,75 % 0,01893663Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu801,85 % 0,00824004Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0077771Türev Araçlar Komisyonu16.336,86 % 0,16788229Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.128,44 % 0,07325391TOPLAM GİDERLER128.414,48 % 1,31962425DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.731.139,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855345BIST