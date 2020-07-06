***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri23.634,68 % 0,00913926Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.820 % 0,00109046Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri196.617,14 % 0,07602959Fon Yönetim Ücreti1.911.162,55 % 0,7390246Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu19.718,65 % 0,00762498Gecelik Ters Repo Komisyonu55.755,37 % 0,02155996Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.910,54 % 0,00189885Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00029265Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.249,06 % 0,00473657TOPLAM GİDERLER2.227.624,79 % 0,86139692DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ258.606.078,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855346BIST