***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.409,97 % 0,01078512Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.410 % 0,00281092Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.759,27 % 0,06331412Fon Yönetim Ücreti135.653,26 % 0,27043338Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu116,22 % 0,00023169Gecelik Ters Repo Komisyonu14.489,56 % 0,02888586Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu834,01 % 0,00166265Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00150873Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.302,55 % 0,01655166TOPLAM GİDERLER198.731,64 % 0,39618413DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.161.434,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855347BIST