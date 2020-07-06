***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.696,96 % 0,0106764Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti846 % 0,001923Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.103,04 % 0,06160643Fon Yönetim Ücreti207.116,68 % 0,47078551Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu653,09 % 0,0014845Gecelik Ters Repo Komisyonu14.007 % 0,03183854Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu788,58 % 0,00179248Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00172024Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.200,7 % 0,01636751TOPLAM GİDERLER263.168,85 % 0,5981946DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.993.852,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855348BIST