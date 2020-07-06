***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri73,59 % 0,01009787Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri251,42 % 0,03449934Bağımsız Denetim Ücreti705 % 0,09673867Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri623,41 % 0,08554306Fon Yönetim Ücreti7.258,68 % 0,99602138Hisse Senedi Komisyonu113,14 % 0,01552484Tahvil Bono Komisyonu59,26 % 0,00813154Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,10384656Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.291,87 % 0,86335767TOPLAM GİDERLER16.133,17 % 2,21376093DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ728.767,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855349BIST