***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri23.291,11 % 0,00939112Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.075 % 0,0036591Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri163.137,16 % 0,06577792Fon Yönetim Ücreti2.296.189,88 % 0,92583805Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu19.181,06 % 0,00773392Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00030515Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.082,54 % 0,00487176TOPLAM GİDERLER2.523.713,55 % 1,01757701DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ248.012.044,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855350BIST