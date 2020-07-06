***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri222,81 % 0,01133495Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti705 % 0,03586527Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.890,27 % 0,09616318Fon Yönetim Ücreti19.545,52 % 0,99433381Hisse Senedi Komisyonu2.764,74 % 0,14064985Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu366,14 % 0,01862654Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,03850048Türev Araçlar Komisyonu1.162,63 % 0,05914615Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.410,43 % 0,22437058TOPLAM GİDERLER31.824,34 % 1,6189908DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.965.689,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855351BIST