***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.387,27 % 0,01095362Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.974 % 0,00905739Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.444,83 % 0,11674965Fon Yönetim Ücreti110.895,01 % 0,50882454Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu198,44 % 0,00091051Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu710,57 % 0,00326034Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar52.985,58 % 0,24311611Türev Araçlar Komisyonu460,51 % 0,00211298Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.598,91 % 0,04863145TOPLAM GİDERLER205.655,12 % 0,9436166DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.794.351,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855352BIST