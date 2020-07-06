***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri49.631,17 % 0,00825365Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri157.954,84 % 0,02626785Fon Yönetim Ücreti1.098.155,51 % 0,182623Hisse Senedi Komisyonu478.179,17 % 0,07952108Tahvil Bono Komisyonu208,12 % 0,00003461Gecelik Ters Repo Komisyonu143.024,55 % 0,02378495Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu909,76 % 0,00015129Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar547,5 % 0,00009105Türev Araçlar Komisyonu13.657,42 % 0,00227123Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.890,9 % 0,00097966TOPLAM GİDERLER1.948.158,94 % 0,32397837DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ601.323.762,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855353BIST