OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.932.672
|% 10,00
|SKTAS
|3,41
|26.438.523
|% 10,00
|ORMA
|6,49
|735.278
|% 10,00
|DOBUR
|16,06
|2.248.872
|% 10,00
|OYAKC
|9,25
|278.367.147
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5468
|8,5897
|% 0,11
|Frank
|7,2575
|7,3012
|% 0,46
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,06
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|10,67
|Altın Gr.
|394
|394
|1,91
|Cumhuriyet
|2.553
|2.573
|19,00
|Tam
|2.628
|2.640
|19,60
|Yarım
|1.276
|1.292
|9,60
|Çeyrek
|638
|647
|4,80
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,30
|0,28
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,06
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|0,28
Seans Raporu
- 17:59AKENR Yüzde 9.66 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 311, 882 adet işlem
- 17:58SONME Yüzde 9.69 oranında artışla 8.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 688, 470 adet işlem
- 17:57ISGYO Yüzde 6.34 oranında artışla 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 495, 535 adet işlem
- 17:56AYEN Yüzde 9.89 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 448, 131 adet işlem
- 17:55XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2043 artarak (% 1.91 ) 108, 990