***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 22:29
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
831,2 % 0,00931616
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.128 % 0,01264273
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.589,34 % 0,06264582
Fon Yönetim Ücreti
61.908,93 % 0,69388084
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.200,57 % 0,0134561
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.170,75 % 0,01312187
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.577,37 % 0,0176793
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00848228
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.719,24 % 0,07530984
TOPLAM GİDERLER
80.882,2 % 0,90653495
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.922.127,01 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855354
BIST
11:55117.636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -849,49
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
11:556,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8681
En Düşük
6,8524
11:557,7409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0255
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
11:55392,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,00
|Açılış
|: 392,74
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,85
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|KENT
|756,00
|15.353.752
|% 9,71
|
|KUYAS
|2,90
|50.435.132
|% 7,81
|
|ZOREN
|2,64
|292.934.154
|% 7,76
|
|PKENT
|203,30
|3.622.957
|% 7,45
|
|SKTAS
|3,07
|29.491.481
|% -9,97
|
|KRDMA
|4,23
|8.563.714
|% -7,03
|
|KRTEK
|3,97
|5.263.210
|% -7,03
|
|ULAS
|5,02
|2.875.435
|% -6,17
|
|GEREL
|5,79
|16.095.583
|% -6,16
|
|EKGYO
|2,17
|1.744.630.156
|% 1,40
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|TKFEN
|17,69
|570.750.930
|% -0,67
|
|TUPRS
|88,00
|511.956.920
|% 1,21
|
|IHLGM
|1,90
|410.249.176
|% 3,26
|
|EKGYO
|2,17
|1.744.630.156
|% 1,40
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|IHLGM
|1,90
|410.249.176
|% 3,26
|
|ALBRK
|1,85
|218.334.504
|% -4,15
|
|CEMAS
|1,75
|208.347.512
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5381
|8,5809
|% -0,08
|
|Frank
|7,2448
|7,2885
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-7,30
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|2.545
|2.564
|-6,70
|
|Tam
|2.620
|2.631
|-6,90
|
|Yarım
|1.273
|1.287
|-3,40
|
|Çeyrek
|636
|644
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,79
|42,79
|-0,31
|