***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri831,2 % 0,00931616Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.128 % 0,01264273Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.589,34 % 0,06264582Fon Yönetim Ücreti61.908,93 % 0,69388084Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.200,57 % 0,0134561Gecelik Ters Repo Komisyonu1.170,75 % 0,01312187Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.577,37 % 0,0176793Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00848228Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.719,24 % 0,07530984TOPLAM GİDERLER80.882,2 % 0,90653495DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.922.127,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855354BIST