***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri23.538,28 % 0,01553864Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.547 % 0,00300167Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri91.748,28 % 0,06056702Fon Yönetim Ücreti1.477.965,5 % 0,97566913Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.299,4 % 0,00349836Gecelik Ters Repo Komisyonu126.572,16 % 0,08355577Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.436,36 % 0,0009482Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00067658Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.701,48 % 0,00904494TOPLAM GİDERLER1.745.833,36 % 1,15250033DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ151.482.244,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879530BIST