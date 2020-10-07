***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.436,36 % 0,01047967Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.791,4 % 0,00770546Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.146,95 % 0,11676893Fon Yönetim Ücreti295.158,12 % 1,26958272Hisse Senedi Komisyonu22.553,91 % 0,09701259Tahvil Bono Komisyonu2.511,91 % 0,01080464Gecelik Ters Repo Komisyonu27.137,25 % 0,11672721Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.910,69 % 0,04262949Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00440847Türev Araçlar Komisyonu40.746,56 % 0,17526582Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.080,79 % 0,04336115TOPLAM GİDERLER440.498,84 % 1,89474617DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.248.435,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879531BIST