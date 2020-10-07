***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.740,38 % 0,0147683Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.791,4 % 0,01520124Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.840,24 % 0,1089581Fon Yönetim Ücreti149.689,45 % 1,27021599Hisse Senedi Komisyonu18.728,96 % 0,15892786Tahvil Bono Komisyonu350,16 % 0,00297134Gecelik Ters Repo Komisyonu3.249,75 % 0,02757632Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.279,67 % 0,01085886Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00869697Türev Araçlar Komisyonu22.472,25 % 0,19069221Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.206,89 % 0,069641TOPLAM GİDERLER221.374,05 % 1,8785082DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.784.566,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879532BIST