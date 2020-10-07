***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri28.840,66 % 0,01236558Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.793,2 % 0,00205511Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri297.097,29 % 0,12738196Fon Yönetim Ücreti2.617.465,41 % 1,12225147Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu26.689,24 % 0,01144315Gecelik Ters Repo Komisyonu66.691,12 % 0,02859415Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.488,19 % 0,00278184Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00043943Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.753,38 % 0,00675434TOPLAM GİDERLER3.064.843,39 % 1,31406703DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ233.233.413,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879533BIST