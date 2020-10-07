***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri120,41 % 0,01557999Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri251,42 % 0,03253152Bağımsız Denetim Ücreti1.791,4 % 0,23179127Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.027,01 % 0,13288598Fon Yönetim Ücreti11.525,56 % 1,49130522Hisse Senedi Komisyonu208,22 % 0,02694182Tahvil Bono Komisyonu128,39 % 0,01661253Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,13261297Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.741,7 % 1,0017073TOPLAM GİDERLER23.819,01 % 3,08196859DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ772.850,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879534BIST