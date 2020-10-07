***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri315,36 % 0,01547195Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.791,4 % 0,08788826Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.099 % 0,15204071Fon Yönetim Ücreti30.535,61 % 1,49811418Hisse Senedi Komisyonu4.098,12 % 0,20105875Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu581,03 % 0,02850604Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,05028284Türev Araçlar Komisyonu1.541,76 % 0,07564062Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.890,6 % 0,289TOPLAM GİDERLER48.877,78 % 2,39800335DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.038.269,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879535BIST