***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri27.582,32 % 0,01259127Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.075 % 0,00414272Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri251.244,68 % 0,11469266Fon Yönetim Ücreti3.066.753,24 % 1,39996628Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu26.520,04 % 0,01210634Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00046786Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.303,45 % 0,00744249TOPLAM GİDERLER3.398.503,63 % 1,55140962DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ219.059.079,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879536BIST