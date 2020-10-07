***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.183,55 % 0,01467909Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.876,8 % 0,00445532Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.513,74 % 0,10567088Fon Yönetim Ücreti300.151,81 % 0,71252842Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.081,8 % 0,00494197Gecelik Ters Repo Komisyonu16.332,75 % 0,03877221Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.113,68 % 0,00264376Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,002433Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.419,99 % 0,02236205TOPLAM GİDERLER382.699,02 % 0,90848671DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ42.124.889,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879537BIST