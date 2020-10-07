***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2020 21:45
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
6.183,55 % 0,01467909
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.876,8 % 0,00445532
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
44.513,74 % 0,10567088
Fon Yönetim Ücreti
300.151,81 % 0,71252842
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.081,8 % 0,00494197
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16.332,75 % 0,03877221
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.113,68 % 0,00264376
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,002433
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.419,99 % 0,02236205
TOPLAM GİDERLER
382.699,02 % 0,90848671
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
42.124.889,31 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879537
BIST
18:051.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
18:057,8875
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0897
|Açılış
|: 7,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8900
En Düşük
7,7815
18:059,2848
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1327
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2929
En Düşük
9,1278
18:05478,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 7,44
|Açılış
|: 478,26
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.853,50
|4.208.555
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|53.386.257
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|206.857.324
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.493.673
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.367.803
|% 10,00
|
|MRSHL
|382,50
|8.114.421
|% -10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.909.701
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|1.050.309
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,89
|1.507.721
|% -9,95
|
|KSTUR
|159,30
|652.493
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|SISE
|6,69
|1.195.136.877
|% -2,34
|
|ASELS
|18,56
|943.475.458
|% 0,11
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,71
|748.596.847
|% 1,88
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,68
|343.892.333
|% 3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8831
|7,8875
|% 1,15
|
|Euro
|9,2754
|9,2848
|% 1,45
|
|Sterlin
|10,1472
|10,1981
|% 1,40
|
|Frank
|8,5618
|8,6134
|% 1,21
|
|Riyal
|2,0954
|2,1059
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,54
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HURGZ
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 853 adet işlem
-
17:58CRFSA
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 665, 375 adet işlem
-
17:57METUR
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 984, 445 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 66 kaybederek (% -0.16 ) 1, 053
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, AVOD, POLHO, TSGYO, DAGHL, BRKO, HATEK, IDGYO, IEYHO, TDGYO