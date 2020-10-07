***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.924,41 % 0,0159854Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.574,4 % 0,01048637Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri47.057,05 % 0,19167871Fon Yönetim Ücreti188.032,78 % 0,76591884Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu217,72 % 0,00088684Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.054,68 % 0,00429606Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar619.589,47 % 2,52378999Türev Araçlar Komisyonu1.689,45 % 0,00688168Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.019,07 % 0,14264409TOPLAM GİDERLER899.159,03 % 3,662568DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.549.961,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879538BIST