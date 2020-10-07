***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri997,52 % 0,01279966Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.702 % 0,02183918Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.710,92 % 0,09894252Fon Yönetim Ücreti81.791,09 % 1,04950079Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.507,53 % 0,01934384Gecelik Ters Repo Komisyonu1.459,5 % 0,01872755Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.121,96 % 0,02722789Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,01315098Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.249,32 % 0,10585099TOPLAM GİDERLER106.564,74 % 1,3673834DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.793.332,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879539BIST