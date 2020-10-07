***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2020 21:45
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
125.527,73 % 0,01485156
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.582,4 % 0,00101541
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
516.275,16 % 0,06108204
Fon Yönetim Ücreti
2.796.468,44 % 0,33085845
Hisse Senedi Komisyonu
903.962,61 % 0,10695049
Tahvil Bono Komisyonu
585,31 % 0,00006925
Gecelik Ters Repo Komisyonu
222.327,41 % 0,02630421
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.878,9 % 0,0002223
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
815,6 % 0,0000965
Türev Araçlar Komisyonu
26.970,61 % 0,00319097
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.044,58 % 0,00107009
TOPLAM GİDERLER
4.612.438,75 % 0,54571127
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
845.215.955,42 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879540
BIST
18:051.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
18:057,8875
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0897
|Açılış
|: 41,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 42,6500
|
7,8900
En Düşük
7,7815
18:059,2848
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1327
|Açılış
|: 13,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9000
|
9,2929
En Düşük
9,1278
18:056,03
En Yüksek
|Değişim
|: 4,26%
|| 0,25
|Açılış
|: 6,03
|
|Önceki Kapanış
|: 5,78
|
6,08
En Düşük
5,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.853,50
|4.208.555
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|53.386.257
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|206.857.324
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.493.673
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.367.803
|% 10,00
|
|MRSHL
|382,50
|8.114.421
|% -10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.909.701
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|1.050.309
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,89
|1.507.721
|% -9,95
|
|KSTUR
|159,30
|652.493
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|SISE
|6,69
|1.195.136.877
|% -2,34
|
|ASELS
|18,56
|943.475.458
|% 0,11
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|ODAS
|3,23
|1.507.604.490
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,71
|748.596.847
|% 1,88
|
|GARAN
|7,01
|1.645.349.288
|% -1,41
|
|PETKM
|4,40
|921.713.847
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,68
|343.892.333
|% 3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8831
|7,8875
|% 1,15
|
|Euro
|9,2754
|9,2848
|% 1,45
|
|Sterlin
|10,1495
|10,2004
|% 1,43
|
|Frank
|8,5639
|8,6155
|% 1,24
|
|Riyal
|2,0958
|2,1063
|% 1,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|8,87
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,49
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,24
|
|B. Petrol
|41,88
|41,88
|-0,77
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HURGZ
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 853 adet işlem
-
17:58CRFSA
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 665, 375 adet işlem
-
17:57METUR
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 984, 445 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 66 kaybederek (% -0.16 ) 1, 053
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, AVOD, POLHO, TSGYO, DAGHL, BRKO, HATEK, IDGYO, IEYHO, TDGYO