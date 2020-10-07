***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri125.527,73 % 0,01485156Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.582,4 % 0,00101541Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri516.275,16 % 0,06108204Fon Yönetim Ücreti2.796.468,44 % 0,33085845Hisse Senedi Komisyonu903.962,61 % 0,10695049Tahvil Bono Komisyonu585,31 % 0,00006925Gecelik Ters Repo Komisyonu222.327,41 % 0,02630421Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.878,9 % 0,0002223Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar815,6 % 0,0000965Türev Araçlar Komisyonu26.970,61 % 0,00319097Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.044,58 % 0,00107009TOPLAM GİDERLER4.612.438,75 % 0,54571127DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ845.215.955,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879540BIST