***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.036,69 % 0,00516747Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,38 % 0,0004206Bağımsız Denetim Ücreti1.353,6 % 0,00674713Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.610,67 % 0,02298227Fon Yönetim Ücreti18.880,29 % 0,09411039Hisse Senedi Komisyonu487,73 % 0,00243113Tahvil Bono Komisyonu712,78 % 0,00355291Gecelik Ters Repo Komisyonu438,12 % 0,00218385Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu310,07 % 0,00154557Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00133637Türev Araçlar Komisyonu9.099,07 % 0,04535508Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler497,9 % 0,00248182TOPLAM GİDERLER37.779,4 % 0,18831458DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.061.855,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879541BIST