***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.063,67 % 0,01485388Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.225,6 % 0,00409972Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri57.710,85 % 0,10630765Fon Yönetim Ücreti221.900,71 % 0,40875751Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.725,62 % 0,00317872Gecelik Ters Repo Komisyonu17.761,21 % 0,03271746Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.166,87 % 0,00214946Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00188794Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.376,51 % 0,0191143TOPLAM GİDERLER321.955,94 % 0,59306663DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ54.286.638,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879545BIST