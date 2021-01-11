***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.460,64 % 0,02054516Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.966 % 0,0111593Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri67.439,48 % 0,25373488Fon Yönetim Ücreti274.372,09 % 1,0322999Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu217,72 % 0,00081915Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.300,38 % 0,00489256Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar773.472,82 % 2,91012075Türev Araçlar Komisyonu3.675,05 % 0,01382704Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.897,15 % 0,14258456TOPLAM GİDERLER1.166.801,33 % 4,3899833DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.578.719,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901235BIST