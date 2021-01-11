***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri531,73 % 0,01087995Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.947,16 % 0,14214881Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.828,62 % 0,07833903Fon Yönetim Ücreti33.241,17 % 0,68016176Hisse Senedi Komisyonu241,22 % 0,00493571Tahvil Bono Komisyonu173,36 % 0,00354719Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar572,23 % 0,01170864Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler897,8 % 0,01837027TOPLAM GİDERLER46.433,29 % 0,95009136DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.887.244,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901236BIST